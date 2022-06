Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind beim Einparken angefahren und leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 28. Juni, gegen 15.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind an der Fritz-Husemann-Straße. Auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes wollte ein 58-jähriger VW-Fahrer aus Bönen vorwärts in eine freie Parklücke einparkten. Dabei übersah er ein 7-jähriges Mädchen und touchierte deren rechtes Bein. Zuvor war sie aus einem neben dem VW parkenden Pkw ausgestiegen. Die junge Hammerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.(lh)

