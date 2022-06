POL-HAM: Diebe zapfen insgesamt etwa 1350 Liter Diesel aus Lkw-Tanks - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei hat am Sonntagmorgen, 26. Juni, an der Otto-Brenner-Straße Ecke Banningstraße zwei mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen. Zwei Mitarbeiter eines Stahlverarbeitungsbetriebes bemerkten gegen 6.25 Uhr, dass Kupferkabel vom Gelände gestohlen wurden. Nur wenig später entdeckten sie auf einer Grünfläche an der Banningstraße zwei verdächtige Männer und alarmierten die Polizei. Die ...

mehr