POL-HAM: U-Haft: Kupferdiebe auf frischer Tat erwischt

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Unfall auf der Dortmunder Straße Ecke Kerstheider Straße wurden am Freitagmorgen, 24. Juni, zwei Personen leicht verletzt. Eine 29-Jährige aus Werne fuhr gegen 8.15 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Westen und wollte nach links in die Kerstheider Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 56-jährigen VW-Fahrer. Der Mann aus Werne war hinter der 29-Jährigen ...

