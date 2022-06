Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme: Fahrraddieb mit Staubsaugerrohr versteckt sich in Mülltonne

Hamm - Mitte (ots)

Ein Fahrraddieb rechnete am Bahnhofsvorplatz nicht mit dem guten Spürsinn der Hammer Polizisten.

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstag, 28.Juni, gegen 00.15 Uhr, von Polizisten am Willy-Brandt-Platz dabei beobachtet, wie er sich an einem Mountainbike zu schaffen machte.

Mithilfe eines Staubsaugerrohrs hebelte er das Fahrradschloss auf. Als er die Polizisten bemerkte, floh er zunächst mit dem gestohlenen Fahrrad.

Auf seiner Flucht warf er erst das Staubsaugerrohr und anschließend auch das Fahrrad zu Boden. Seine Flucht setzte er zu Fuß weiter fort: In einer großen Mülltonne eines Hotels versteckte er sich vor den Polizisten - nautürlich vergeblich.

Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest.(hb)

