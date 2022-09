Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der Hansalinie - BMW kracht in Sattelzug ++ Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise ++ 23-Jähriger bei Wildunfall verletzt ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Unfall auf der Hansalinie - BMW kracht in Sattelzug

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Hollenstedt/A1. Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 04.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Hamburg kurz hinter der Anschlussstelle Hollenstedt. Vermutlich infolge Trunkenheit kam ein 34-jähriger Fahrer eines BMW x6M mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Außenschutzplanke. Von dort wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte seitlich gegen einen Sattelzug aus Hamburg, der den mittleren Fahrstreifen befuhr. Der Lkw wurde durch den Aufprall gegen die Mittelschutzplanken gedrückt. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die BAB für 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Der leicht verletzte Fahrer des BMW behauptete am Unfallort, dass eine andere Person den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren sei. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm 1,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 tausend Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Sittensen unter Tel: 04282-594140 zu melden.

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagmorgen in der Harburger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Ohne sich um die Folgen seines Verhaltens zu kümmern, fuhr er anschließend weiter. Der Unbekannte kreuzte gegen 7.40 Uhr etwa in Höhe der Einmündung "Auf dem Rusch" unerwartet den Weg eines 37-jährigen Autofahrers. Der Mann konnte mit seinem VW Golf noch rechtzeitig bremsen. Der nachfolgende 40-jährige Fahrer eines Opel schaffte das nicht. Er fuhr auf den vorausfahrenden Golf auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Hinweise zur Ermittlung des unbekannten Unfallverursachers erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

23-Jähriger bei Wildunfall verletzt

Hepstedt. Bei einem Wildunfall auf der K 133 ist am Dienstagmorgen ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann wag gegen 7 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße unterwegs, als ein Reh plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Der 23-Jährige konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht verhindern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Junger Fahrer bei Unfall verletzt

Brillit. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Osterwede und Oese ist in der Nacht zum Dienstag ein 19-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem Ford in Richtung Oese unterwegs, als er auf gerader Strecke vermutlich in den Seitenraum geriet. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen wurde der 19-Jährige in die OsteMed Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Zu schnell bei Regen durch die Kurve - 49-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Klein Wohnste. Weil er vermutlich bei Regen zu schnell durch eine Rechtskurve fuhr, ist ein 49-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 131 verunglückt. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem VW Golf zwischen Klein Wohnste und der Sittenser Straße unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn nach dem Durchfahren der Kurve ins Schleudern geriet. In einem Graben kam der Wagen zum Stehen. Der 49-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 7.500 Euro.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana ist ein 36-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Gegen 11.30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf den Wagen des Mannes aufmerksam. Im Gespräch erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Gartengeräte bei Einbruch gestohlen

Lauenbrück. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in der Straße Rittergut ein landwirtschaftliches Nebengebäude eingedrungen. Dazu knackten sie ein Vorhängeschloss. Mit Gartengeräten, einer Kettensäge und einer Motorsense im Wert von rund eintausend Euro verließen sie den Tatort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell