Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Wickede - Brand einer Gartenhütte

Am Freitagnachmittag erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem Brandgeschehen an der Hauptstraße in Wickede. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 15.00 Uhr konnte eine brennende Gartenhütte auf einem frei zugänglichen Grundstück mit Wohngebäude festgestellt werden. In der Hütte wurde diverses Hausinventar gelagert. Nach den Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr Wickede nahm die Polizei erste Ermittlungen am Brandort vor. Da der Verdacht der Brandstiftung besteht, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (sn)

Lippstadt - Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt Am Freitagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Pedelec die Straße "Ostenfeldmark" in Richtung "Am Mondschein". Im Bereich einer Linkskurve und unweit einer Firmenzufahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Elektrofahrrad. Durch einen Fahrfehler hob das Vorderrad vom Boden ab und der Geseker stürzte rücklinks über den Gepäckträger zu Boden. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. (sn)

Anröchte - Verkehrsunfall mit Verletzten und unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Boschstraße zwei Personen erheblich verletzt. Gegen 01.20 Uhr war ein 15-Jähriger aus Anröchte als Fahrer eines Kleinkraftrades auf der genannten Durchgangsstraße im Industriegebiet unterwegs. Hinter ihm hatte auf der Sitzbank des Zweirades ein Mädchen im gleichen Alter Platz genommen. Einen Helm trugen die beiden nicht. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den angrenzenden Gehweg. Hier berührte der Lenker des Krades einen Metallzaun und bleib daran hängen. Die Jugendlichen stürzten zu Boden und trugen schwere Verletzungen davon; bei dem Mädchen insbesondere wegen des fehlenden Kopfschutzes. Beide mussten mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem besteht der Verdacht, dass an dem benutzten Kleinkraftrad unerlaubte Veränderungen vorgenommen wurden. Daher erfolgte dessen Sicherstellung. (sn)

Rüthen - Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer Am Samstag, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Hamm mit dem Krad der Marke Kawasaki, die K8 zwischen Kellinghausen und Menzel. Ausgangs einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Krad, geriet damit auf die Bankette und kollidierte anschließend mit einem Weidezaun. Der Hammer verletzte sich dabei so schwer, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst am Unfallort, in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Krad musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AG)

Soest - Vorfahrt missachtet - Kradfahrer schwer verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus Soest mit einem Krad der Marke Kawasaki den Wisbyring in Soest in Richtung Westenhellweg. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 33 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Soest stammend, mit einem Pkw der Marke Audi von einem Tankstellengelände auf den Wisbyring in Richtung Arnsberger Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung am Unfallort. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst abgeschleppt. (AG)

Soest - Obdachlose Frau vermutlich durch Schläge schwer verletzt Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, wurde eine stadtbekannte Obdachlose im Soester Stadtpark offenbar Opfer einer Körperverletzung. Ein unbekannter Täter fügte der Frau dabei massive Gesichtsverletzungen zu und beschädigte ihr Fahrrad. Die 55 jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Soester Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der mögliche Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer tarnfarbenen Weste und dunkler Hose mit orangefarbenen Applikationen. Er hatte einen braunen Hund bei sich. Ferner hatte er mehrere weiße Bierdosen dabei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Soest unter 02921 91000 in Verbindung zu setzen. (ik)

Lippstadt - Wohnhaus durch Brand nicht mehr bewohnbar In der Nacht zu Sonntag (23. /24.04.) kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Curiestraße. Sämtliche Bewohner des Wohnhauses mussten durch die eingesetzte Feuerwehr evakuiert werden. Aufgrund des Brandgeschehens ist das Objekt nicht mehr bewohnbar, sodass alle Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Drei von ihnen wurden vorsorglich zur Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt. Die Besonderheiten der Brandentstehung lassen den Schluss zu, dass mit großer Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung auszugehen ist. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei Soest hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 91 000 entgegen. (hn)

Welver - Firmeneinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in die Geschäftsräume eines Getränkemarktes an der Werler Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Schiebetür Zugang zum Objekt. Entwendet wurde eine erhebliche Menge an Tabakwaren. Nach Tatausführung entfernten sich die Täter unbemerkt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Warstein-Sichtigvor - Radfahrer kollidiert mit Pkw Ein 15 Jähriger aus Warstein, befuhr am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr mit seinem Mountainbike die Bergstraße in Richtung Eichgartenstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Fahrers. Hier war ein 21 Jahre alter Mann aus Warstein mit dem Pkw der Marke Nissan Micra unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte dabei zu Boden und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (AG)

