Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ "Focus on the road" - Polizei im Landkreis beteiligt sich an europaweiten Verkehrskontrollen ++ Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss ++ Mehrere Einbrüche in der Ostestraße ++

Rotenburg (ots)

"Focus on the road" - Polizei im Landkreis beteiligt sich an europaweiten Verkehrskontrollen

LK Rotenburg. Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" hat die Polizei im Landkreis Rotenburg in der vergangenen Woche zahlreiche Schwerpunktkontrollen im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the road" durchgeführt. Mit dieser Aktion will die Polizei über die Landesgrenzen hinaus das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende nochmals verdeutlichen. Insgesamt fielen 32 Verkehrsteilnehmer*innen hauptsächlich bei Handyverstößen auf. 17 von ihnen saßen am Steuer eines Kraftfahrzeuges, 15 waren als Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Die meisten Betroffenen waren Männer im Alter von 18-24 Jahren. Nebenbei geriet ein Autofahrer unter Drogeneinfluss in das Netz der Ordnungshüter. Die Bremervörder Polizei ahndete außerdem sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen und ein unerlaubtes Überholmanöver. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei setzte zur beweissicheren Dokumentation der Verstöße moderne Videotechnik ein. Ein Fernsehteam begleitete die Beamten bei ihrer Arbeit. Dieser Bericht wurde in der vergangenen Woche in der Vorabendsendung "Hallo Deutschland" bundesweit ausgestrahlt.

Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gnarrenburg. In der Nacht zum Sonntag ist ein 21-jähriger Autofahrer in der Poststraße alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 4.40 Uhr in der Poststraße und bemerkten im Gespräch bei dem jungen Mann sehr schnell eine Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 1,5 Promille. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Mehrere Einbrüche in der Ostestraße

Volkensen. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in gleich mehrere Gebäude an der Ostestraße eingedrungen. In eine Scheune gelangten die Einbrecher nachdem sie zwei Vorhängeschlösser geknackt hatten. Hier blieben sie allerdings ohne Beute. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück verschafften sie sich den Zugang zum Nebengebäude eines Wohnhauses und auch zur Scheune. Dort fiel den Tätern eine Heckenschere in die Hände. Wiederum auf dem Nachbargrundstück drangen die Unbekannten in eine kleine Werkstatt und in den Heizungsraum einer Scheune ein. Von dort nahmen sie eine Kettensäge mit.

Einbruch in Schuppen

Nartum. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte auf einem Grundstück an der Hauptstraße in einen Schuppen eingebrochen. Dazu knackten sie ein Vorhängeschloss. Mit einer Kettensäge machten sich die Täter aus dem Staub.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell