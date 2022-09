Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Skorpion als blinder Passagier an Bord

Kappeln (ots)

Beim "Klar-Schiff-machen" einer Yacht im Kappelner Hafen wurde am Mittwochnachmittag (07.09.22) ein blinder Passagier entdeckt. Ein ca. 2-Euro-Stück großer Skorpion hatte sich vermutlich in Kroatien an Bord geschlichen und war nun heimlich bis nach Kappeln mitgereist. Hier wurde er nun an Bord eingefangen und von der Polizei zur Tierauffangstation nach Weidefeld gebracht. Ob er das gute Wetter vermissen wird?

