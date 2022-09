Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbrecher versucht Tresor aus Kirche zu entwenden, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Mittwoch (31.09.22) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr versuchten unbekannte Täter aus der katholischen Kirche in der Woldsenstraße in Husum einen Spendentresor zu entwenden.

Der oder die Täter versuchten, den fest verankerten Tresor aus der Wand zu hebeln. Dieser Versuch scheiterte. Möglicherweise wurden die Täter gestört und ließen vorerst von ihrem Vorhaben ab. In der darauffolgenden Nacht wurde erneut versucht, den Tresor zu entwenden. Möglich ist, dass sich die Täter/der Täter in der zur Nachtzeit verschlossenen Kirche einschließen ließ, um den Tresor aus der Wand zu lösen und zu entwenden. Wieder scheiterte er an dem fest in der Wand verankerten Tresor. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist zur o.g. Zeit Verdächtiges in der Kirche oder in Tatortnähe aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

