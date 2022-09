POL-FL: Husum - Einbrüche in Postverteilerzentrum im Tunnelweg, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots) - Der seit Sonntagnachmittag (28.08.22) vermisste Rentner aus Flensburg ist tot. Im Rahmen einer weiteren polizeilichen Suchmaßnahme in einem Waldstück an der Bauer Landstraße wurde am heutigen Vormittag der Leichnam des Vermissten aufgefunden. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des 78-Jährigen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg ...

