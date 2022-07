POL-PDNR: Diebstahl eines PKW Skoda Superb, NR-ER 357

Bad Hönningen, Rheinallee (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Bad Hönningen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Gegen Mitternacht wurde in Rheinnähe ein öffentlicher Mülleimer von mehreren Personen angezündet. Die Verursacher, eine fünfköpfige Gruppe, verschwanden nach dem Entzünden in Richtung Schmiedgasse. Das Feuer konnte durch ein beherztes Eingreifen der alarmierten Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz gelöscht werden. Sachdienliche ...

