POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden vom 18.07.2022 in Roth

57539 Roth (ots)

Roth- Am 18.07.2022, gegen 13:25 Uhr, befuhr die 60-jährige Fahrerin eines PKW VW die B 256 aus Richtung Roth kommend in Richtung Hamm. In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen das Geländer der Bushaltestelle, überfuhr die Schutzplanke und kam quer zur Fahrbahn auf der Schutzplanke zum Stillstand. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde entgegen der Erstmeldung nur leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Die B256 war bis 14:30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Hamm war mit 15 Kräften im Einsatz. Außerdem waren der Rettungsdienst, eine Notärztin sowie die Polizei Altenkirchen mit 5 Beamten vor Ort.

