POL-PPWP: Fahrer eines Motorrollers gibt Fersengeld

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Mittwoch einer Polizeikontrolle entzogen.

Der Unbekannte war kurz vor 13 Uhr in der Rosenhofstraße mit seinem Vehikel einer Polizeistreife aufgefallen. Das Kennzeichen an dem Motorroller war abgelaufen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, brauste er durch die Bergstraße, durch die Straße An der Haarspott und den Fritz-Ullmayer-Ring davon. Am Spielplatz bog er einen Weg ein, den die Einsatzkräfte mit ihrem Funkstreifenwagen nicht befahren konnten. Der Sichtkontakt riss ab und der Unbekannte entkam. Er trug einen schwarzen Jet-Helm und einen schwarzen Pullover. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und nach Paragraph 315 d Strafgesetzbuch, wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennen. Zeugen, die den Fahrer gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell