Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Raschigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 31.01.2022, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der K13 von der Bruchwiesenstraße aus kommend in Fahrtrichtung Raschigstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Auto auf der Raschigstraße von der Bruchwiesenstraße aus kommend in Fahrtrichtung Wollstraße. Als der 34-Jährige nach links in die Raschigstraße einfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Autos. Sowohl der 34-Jährige als auch die 45-Jährige wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

