Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Raub in der Eckernförder Landstraße am Donnerstagnachmittag, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.08.22), gegen 15 Uhr, befand sich ein 61-jähriger Flensburger an der Bushaltestelle (ggü. des ehemaligen Telekomgebäudes), nachdem er dort zuvor aus dem Bus aus Richtung Innenstadt ausgestiegen war. Zwei junge Männer fuhren gemeinsam auf einem grünes BMX-Fahrrad an ihm vorbei, wovon der hintere auf dem Fahrrad gestanden habe. Die Männer kamen aus Richtung der Tankstelle. Im Vorbeifahren versuchte einer der Männer dem 61-Jährigen einen Beutel zu entreißen, was misslang. Daraufhin sprang der auf dem Fahrrad stehende junge Mann vom Rad ab und verpasste dem 61-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, stieß ihn zu Boden und entriss ihm den Beutel. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Rude (Innenstadt). Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Fahrradfahrer:

-ca. 18-20 Jahre alt -schlank -bleiches Gesicht -braune Haare, bartlos -bekleidet mit einem Hoodie

Mitfahrer:

-ca. 18-20 Jahre alt -noch schlanker und kleiner als der BMX-Fahrer -bleiches Gesicht -dunkelblondes Haar, bartlos, kaum Augenbrauen -bekleidet mit einem Hoodie

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen dieser Raubtat aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell