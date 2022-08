Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stein auf Fahrbahn, Polizei sucht Fahrerin eines verunfallten VW Beetle mit Dortmunder Kennzeichen

Kampen/Sylt (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am vergangenen Samstagabend (20.08.22), gegen 23.45 Uhr, wird die Fahrerin eines VW Beetles (vermutlich ein Cabriolet) mit Dortmunder Kennzeichen gesucht. Die Fahrerin überfuhr zu der benannten Zeit auf der Hauptstraße in Kampen einen Stein, der zuvor aus einem Friesenwall entnommen und auf die Straße geworfen worden war. Das Fahrzeug dürfte bei dem Überfahren des Steines nicht unerheblich beschädigt worden sein. Die Fahrerin des VW Beetle wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sylt unter der Rufnummer 04651/70470 zu melden.

