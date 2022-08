POL-FL: B5, Höhe Stollberg - Unbekannte legen Gegenstände auf Fahrbahn: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Westerland/Sylt (ots) - Am frühen Sonntagabend (21.08.2022) kam es zwischen 18.00 und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Filiale der Deutschen Post in der Kjeirstraße in Westerland. Die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor an der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich dadurch Zugang in die Geschäftsräume. Dort öffneten sie über einen längeren Zeitraum ...

mehr