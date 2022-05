POL-MFR: (575) Junger Mann schwerstverletzt im Straßengraben liegen gelassen - Kriminalpolizei bittet erneut dringend um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots) - Am späten Sonntagabend (08.05.2022) ereignete sich im Nürnberger Süden ein nicht ganz alltäglicher Auffahrunfall. Ein VW Golf fuhr mit nur zwei Reifen auf ein stehendes Fahrzeug auf. Gegen 23:50 Uhr stand der 18-jährige Fahrer eines Audi mit seinem Fahrzeug bei Rotlicht in der Münchener Straße / Ecke Trierer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als der 18-Jährige in den Außenspiegel blickte, ...

