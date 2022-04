Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrügerische SMS

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Eine Frau erhielt am Mittwoch Abend eine SMS von einer unbekannten Telefonnummer auf ihr Handy. Der Text lautete "Hallo Mama, ich bin es (Name der Tochter). Kannst Du bitte eine Überweisung für mich machen. Daraufhin folgte eine Bankverbindung. Die Frau sollte einen vierstelligen Betrag auf die Kontonummer überweisen, was sie auch tat. Am nächsten Tag wurde sie von ihrer Bank angerufen und ihr wurde mitgeteilt, dass sie vermutlich Opfer eines Betruges geworden ist. Weitre Ermittlungen bestätigten dieses. Die Polizei rät: Die SMS oder Whatts App Masche wird immer öfter, auch im Hochsauerlandkreis, von Betrügern angewandt. Sie spielen vor, ein Verwandter zu sein. Es wird angegeben, dass man eine neue Telefonnummer habe oder von dem Handy eines Bekannten schreiben würde. Dann folgt in der Regel die Bitte, eine Überweisung zu machen, weil man dringend wegen einer Notlage Geld brauche. Der Empfänger der Überweisung ist dann namentlich nicht identisch mit dem Verwandten. Das wird dann so von den Betrügern begründet, dass das Geld sofort zu einem Gläubiger oder dem Vermieter oder einer anderen Person, bei der man Schulden hat, überwiesen wird. Seien Sie wachsam und wenden Sie sich bei Zweifeln an Ihre Polizei!

