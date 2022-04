Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses im Brackenweg. Im Zeitraum von Mittwoch, 08:00 Uhr bis Donnertag, 06:45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten einen Laptop, eine elektronische Uhr, ein Tablet und Taschen mit Kleidung. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

