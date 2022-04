Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Hüsten

Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Delecker Straße aus. Dort hatte es in einem Kellerraum angefangen zu brennen. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Vier Bewohner wurden leicht verletzt und mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten im Keller lüftete die Feuerwehr das Gebäude. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Ermittlungen könnte eine im Keller betriebene Shisha ursächlich für den Kellerbrand sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

