POL-HSK: Brand in holzverarbeitendem Betrieb

Hochsauerlandkreis (ots) - Hüsten Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Delecker Straße aus. Dort hatte es in einem Kellerraum angefangen zu brennen. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Vier Bewohner wurden leicht verletzt und mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

