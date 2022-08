Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heuballen angezündet und Pkw beschädigt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag im Bereich "Auf der Heide" einen Heuballen angezündet und Sachschaden angerichtet. Außerdem wurde ein weiterer Rundballen gegen ein geparktes Auto gerollt und der Pkw dadurch beschädigt.

Die Heuballen lagen auf einem abgeernteten Feld an einem Wirtschaftsweg zwischen Sportplatz und Grillhütte. Einen davon rollten die Täter auf den angrenzenden geteerten Weg und entzündeten ihn. Durch die Hitze wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Parallel griff der Brand auf eine "Verkehrsinsel" (begrünter Fahrbahnteiler) über, so dass die Vegetation dort in Flammen aufging.

Darüber hinaus wurde ein weiterer Rundballen den abschüssigen Wirtschaftsweg hinuntergerollt. Er schlug an einem Auto ein, das am Sportplatz geparkt war. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen in der fraglichen Nacht zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr morgens verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

