Polizei Duisburg

POL-DU: Schwerer Verkehrsunfall in Duisburg am Sonntag, 12.06.2022 gegen 16:20 Uhr

Duisburg-Wanheimerort (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Duisburg Wanheimerort auf der Wanheimer Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Die 41 jährige PKW - Führerin aus Gelsenkirchen befuhr die Wanheimer Str. in Fahrtrichtung Hochfeld und übersah bei einem Wendevorgang den 23 jährigen Motorradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Hierbei kam dieser zu Fall und musste schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden mussten. Zur Erstversorgung des Kradfahrers wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt und die Wanheimer Str. musste über einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Von dieser Sperrung war auch Bus- und Bahnverkehr zeitweise betroffen.

