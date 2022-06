POL-DU: Hochemmerich/Rheinhausen: Vier Verletzte nach Unfall auf Kreuzung

Duisburg (ots) - Bereits am Pfingstmontag (6. Juni, 11:45 Uhr) soll ein Unbekannter zwei Spaziergänger (44 und 46) am Uettelsheimer See in der Nähe des Eurohofs mit einem Messer bedroht haben. Nach einer Diskussion über die Anleinpflicht für Hunde soll der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann ein Messer gezogen haben. Laut Zeugenaussagen lief er dann in Richtung ...

mehr