Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg

Baerl: Spaziergänger mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Bereits am Pfingstmontag (6. Juni, 11:45 Uhr) soll ein Unbekannter zwei Spaziergänger (44 und 46) am Uettelsheimer See in der Nähe des Eurohofs mit einem Messer bedroht haben.

Nach einer Diskussion über die Anleinpflicht für Hunde soll der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann ein Messer gezogen haben. Laut Zeugenaussagen lief er dann in Richtung Grafschafter Straße davon.

Der Unbekannte soll etwa 170 cm groß und mit einem Hund mit blondem Fell unterwegs gewesen sein. Er soll ein dunkelgraues Harley-Davidson-T-Shirt, eine dunkle Jeans und eine schwarz-gelbe Bauchtasche getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 35 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

