POL-DU: Dellviertel: Ladendieb und seine Helfer flüchten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Vier Jugendliche haben einem Ladendieb am Mittwochmittag (8. Juni, 12:40 Uhr) auf der Königsstraße zur Flucht verholfen. Der ebenfalls jugendliche Täter hatte einen Stapel Grußkarten aus einem Schreibwarengeschäft mitnehmen wollen, ohne zu bezahlen. Der 62 Jahre alte Ladenbesitzer hielt ihn fest, was die vier Helfer des Täters auf den Plan rief: Sie befreiten den Jugendlichen aus dem Griff des Ladeninhabers, bevor alle zusammen in Richtung Kantpark verschwanden. Die Jugendlichen waren etwa 15 Jahre alt und überwiegend dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine Jeansjacke, die anderen eher dunkle Kapuzenpullover bzw. Jacken. Zeugen des räuberischen Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 36 der Polizei Duisburg zu melden.

