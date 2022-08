POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der Landstraße von Bann Richtung Queidersbach hat es am Sonntagmittag gekracht. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 57-Jähriger fuhr kurz nach 14 Uhr aus der Straße "Im Wäldchen" in Queidersbach in Richtung L363. An der Einmündung zur Landstraße missachtete Mann die Vorfahrt einer 72-jährigen Autofahrerin. Die Autos kollidierten im ...

