Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Eine Person leicht verletzt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Landstraße von Bann Richtung Queidersbach hat es am Sonntagmittag gekracht. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 57-Jähriger fuhr kurz nach 14 Uhr aus der Straße "Im Wäldchen" in Queidersbach in Richtung L363. An der Einmündung zur Landstraße missachtete Mann die Vorfahrt einer 72-jährigen Autofahrerin. Die Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Hierbei wurden die 72-Jährige leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungsdienst. Die Autos waren weiterhin fahrbereit und wurden von den Haltern selbstständig in Werkstätten gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell