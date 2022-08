Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Über Verkehrsinsel gefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer beschädigte am Sonntagabend eine Verkehrsinsel in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Er fuhr jedoch zu seiner Arbeitsstelle, ohne den Unfall zu melden. Sein Chef verständigte schließlich die Polizei. Der Fahrer konnte an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Zum Unfallgeschehen erklärte er nach Belehrung, dass er gegen 23 Uhr aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam, die Verkehrsinsel überfuhr und beschädigte. Auch sein Auto wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Gegen den Mann wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. |elz

