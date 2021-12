Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021 gegen 20:50 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Friedrich-Ebert-Straße in Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes konnten die Beamten Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Amphetamin auffinden und sicherstellen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell