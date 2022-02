Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Horst hat sich ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener am Montag, 7. Februar 2022, verletzt. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Moped auf der Straße "Auf dem Schollbruch" unterwegs, als ein Auto aus einer Einfahrt fuhr. Der 52-Jährige bremste daraufhin abrupt ab und stürzte über den Lenker. Der Wagen fuhr weiter. Der Rettungsdienst versorgte den Gelsenkirchener zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Da der 52-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, fertigten die Beamten eine Strafanzeige gegen ihn.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens und Zeugen, die den Unfall auf der Straße "Am Schollbruch" in Höhe der Haltestelle "Marie-Juchacz-Weg" beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6210 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell