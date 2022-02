Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Gelsenkirchener nach Streit in Bus angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei Unbekannte am Dienstag, 8. Februar 2022, zwei Gelsenkirchener in Scholven angegriffen und verletzt haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Um 14.55 Uhr war ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener in einem Bus mit einem der beiden Unbekannten in Streit geraten. Dieser hatte den 41-Jährigen aufgefordert, ein Telefonat zu beenden und ihm bei Weigerung Schläge angedroht. An der Haltestelle "Sonnenscheinstraße" an der Kreuzung Sonnenscheinstraße und Nienkampstraße verließ der Gelsenkirchener den Bus und mit ihm die beiden Unbekannten, die ihn unvermittelt schlugen, auf ihn eintraten und mit einem Beil bedrohten. Dabei wurden der 41-Jährige sowie ein 22 Jahre alter Mann, der ihm zu Hilfe kam, verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Mehringstraße. Einer der Gesuchten ist etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat eine schmale Statur und ein schmales Gesicht sowie dunkle Haare und trug ein weißes Basecap. Der andere Flüchtige ist ebenfalls rund 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und dunkle Haare. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

