POL-NI: Haste - Kontrollierte Sprengung einer Sprenggranate

Nienburg (ots) - (Haa) Bereits letzten Mittwoch (29.06.2022) ereignete sich in Wiedensahl auf der Hauptstraße, in Höhe des dortigen Möbelgeschäftes, der Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Das Gerät war an einer Wand befestigt gewesen. Laut den Angaben der geschädigten Firma war der Automat herausgerissen und inklusive des Inhaltes entwendet worden. Dadurch ...

mehr