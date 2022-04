Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Dachstuhlbrand im Neubau

Dinslaken (ots)

Gegen 14:00 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken mit den Einheiten Stadtmitte und Hauptwache zu einem Dachstuhlbrand im Ortsteil Lohberg aus. Aus noch ungeklärtem Grund ging bei dem noch nicht bewohnten Haus ein Teil des Dachstuhl in Flammen auf. Die durch den aufmerksamen Besitzer alarmierten Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz in den Innengriff und über die Drehleiter vor. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert werden und nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht, so dass die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben werden konnte.

