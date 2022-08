POL-FL: BAB 7 - Unfall durch überladenen Anhänger

Husum (ots) - Am Donnerstag (18.08.22), gegen 00.20 Uhr, wurde in ein Reihenhaus in der Straße Westerende in Husum eingebrochen. Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster, betrat die Wohnräume des Hauses und entwendete ca. 60 Halsketten (Modeschmuck). Der Mann verließ das Haus durch die Hauseingangstür und flüchtete in die Rosenstraße, nachdem er von einer Anwohnerin gesehen und ...

