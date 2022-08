Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Mehrere Einbrüche in Schulen und Freizeiteinrichtungen

Niebüll (ots)

Die Kriminalpolizei Niebüll ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Schulen und Freizeiteinrichtungen, die sich in den vergangenen Wochen ereignet haben und sucht Zeugen.

Die letzte Tat war in der Nacht zum Donnerstag (18.08.22). Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise in die Friedrich-Paulsen-Schule ein. Es wurden Laptops und Bargeld gestohlen. In der Woche zuvor wurde in der Nacht zum 10. August in die Gemeinschaftsschule eingebrochen und verschiedene Räume durchsucht. In der Nacht zum 03. August hebelten die Täter eine Tür zum Förderzentrum in der Marktstraße auf. Es wurden Bargeld und Tablets gestohlen. In der Zeit vom 30. auf den 31. Juli wurde ein Fenster am "Haus der Jugend" in der Hans-Momsen-Straße zerstört und mehrere Tablets und Laptops entwendet. Vom 28. Juli auf den 29. Juli wurde das erste Mal in die Friedrich-Paulsen-Schule eingebrochen und Geld gestohlen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber zu den Taten und möglichen Tätern, sich zu melden (Tel.: 04661/4011-0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell