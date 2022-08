Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Anwohner erwischt Einbrecher und ruft die Polizei - Festnahme

Husum (ots)

Am Mittwochmorgen (17.08.22), gegen 08.00 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Ludwig-Nissen-Straße einen Einbrecher, der gerade dabei war, die Terrassentür des Einfamilienhauses des Rentners gewaltsam zu öffnen. Als der Einbrecher den Anwohner erblickte, ergriff er die Flucht. Der Rentner informierte sofort die örtliche Polizei. Eine Befragung der Nachbarschaft ergab, dass zuvor zwei unbekannte männliche Personen in Tatortnähe gesichtet wurden. Durch die gute Täterbeschreibung des Anwohners gelang es wenig später den eingesetzten Polizeistreifen, die beiden Männer in Tatortnähe festzunehmen. Es handelte sich um einen 21-Jährigen und einen 29-Jährigen aus Neumünster. Beide Männer sind bereits mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen an die Husumer Kriminalpolizei übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell