POL-HG: WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Autoaufbrecher in Oberursel zugange +++ Sitzgruppe beschädigt +++ Unfall beim Abbiegen +++ Blitzerreport

1. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Bad Homburg, 06.07.2022,

(pl)Am Mittwoch haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Bad Homburg mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Autoaufbrecher in Oberursel zugange,

Oberursel, Henricusstraße, Oberursel, Stierstadt, Am Heiligen Rhein, 06.07.2022, 19.15 Uhr bis 07.07.2022, 07.50 Uhr,

(pl)In Oberursel wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter waren zum einen in der Henricusstraße in Oberursel und zum anderen in der Straße "Am heiligen Rhein" in Stierstadt unterwegs und schlugen die Seitenscheiben der betroffenen Autos, einem BMW und einem Mercedes, ein. Während die Diebe aus dem BMW das festinstallierte Navi ausbauten und entwendeten, ließen die Unbekannten aus dem Mercedes Kleidungsstücke und eine Tasche mit persönlichen Dokumenten mitgehen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Sitzgruppe beschädigt,

Bad Homburg, Am Wingertsberg, Festgestellt: 06.07.2022,

(pl)Am Mittwoch wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Bereich der Straße "Am Wingertsberg" in Bad Homburg eine Sitzgelegenheit beschädigt haben. Die Vandalen brachen Holzplanken aus der Sitzgruppe heraus und kokelten auf der Tischoberfläche. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

4. Unfall beim Abbiegen,

Bad Homburg, Niederstedter Weg, 07.07.2022, 17.55 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Niederstedter Weg im Bereich von Bad Homburg wurden am Donnerstagabend drei Personen verletzt. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 17.55 Uhr mit seinem VW von Oberstedten kommend auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte dann nach links in den Niederstedter Weg einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 65-jährigen Autofahrers. Eine im Kia mitfahrende 65-jährige Frau musste schwerverletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Schwerverletzte und die beiden leicht verletzten Autofahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

