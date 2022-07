PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Drei Verletzte bei Verkehrsunfall mit 10.000,- EUR Sachschaden +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Donnerstag, 07.07.2022 17:54 Uhr

61348 Bad Homburg, Zeppelinstraße

Ein 37 Jahre alter Mann aus Oberursel befuhr mit seinem VW Passat die Zeppelinstraße aus Oberstedten kommend in Richtung Hochtaunusklinik. Ein 65 Jahre alter Mann aus Bad Homburg und seine gleichaltrige Ehefrau kamen dem Mann mit ihrem Kia Venga entgegen. Der Mann aus Oberursel wollte nach links in den Niederstedter Weg abbiegen und übersah hierbei das entgegenkommende Fahrzeug. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Die Beifahrerin im Kia wurde schwer verletzt und musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden, um weitere Verletzungen zu verhindern. Alle drei Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000,- EUR, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste für 1 ½ Stunden einseitig gesperrt werden, in dieser Zeit wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell