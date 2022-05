Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Wohnung

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Donnerstagabend, 21.00 Uhr bis Freitagnachmittag, 15.00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Orpingstraße ein Fenster zu einer Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt. Zur Beute liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im Tatzeitraum in der Orpingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden ihre Beobachtungen bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

