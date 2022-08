POL-PDKL: Diebstahl aus PKW

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am späten Dienstagnachmittag, wurde auf der BAB 6 in Richtung Mannheim ein Kleinbus durch einen silberfarbenen Mercedes überholt. Hierbei hielt der Beifahrer einen Ausweis aus dem Fenster und deutet dem Fahrer des Kleinbusses an, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Der Beifahrer des Mercedes gab sich als Polizeibeamter aus und kündigte an, dass er alle mitgeführten Handtaschen und das ...

mehr