Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Küchenbrand mit "Menschenleben in Gefahr"

Ennepetal (ots)

Am 16.07.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:50 Uhr über die Leitstelle des Ennepe-Ruhr Kreises zu einem " Küchenbrand mit Menschenleben in Gefahr" in einer städtischen Einrichtung alarmiert.

In einem Mehrfamilienhaus war es im Untergeschoss zu einem Schadenfeuer in dem dortigen Küchenbereich gekommen. Eine Person sollte sich zum Eintreffzeitpunkt der Feuerwehr noch in der Wohneinheit befinden. Sofort wurden zwei "Atemschutztrupps" über den baulichen Rettungsweg zur Menschenrettung entsandt und die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Zwei Personen wurden in der angegebenen Wohneinheit sowie in dem stark verrauchten Treppenraum aufgefunden und konnten gerettet werden. Vier weitere Personen wurden aufgrund der starken Verrauchung über "tragbare Leitern" auf der Gebäuderückseite von Balkonen gerettet.

Alle geretteten Personen wurden rettungsdienstlich begutachtet und untersucht. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der Grund der starken Rauchentwicklung war ein in Brand geratener Backofen. Das Gebäude wurde im Anschluss überdruckbelüftet und das benachbarte Gebäude wurde auf Schadensmerkmale sowie Rauchfreiheit kontrolliert.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit 38 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort, ebenfalls alarmiert und anwesend war der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr Kreises mit drei Rettungsmitteln, der städtische Bereitschaftsdienst der Stadt Ennepetal sowie die Polizei. Der Einsatz konnte um 17:08 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell