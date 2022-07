FW-EN: Unruhiger Abend für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 12.07.2022 rückte der Gerätewagen Gefahrgut in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:43 Uhr in den Bereich Lärchenstraße/Hembecker Talstraße aus. Eine dortige Betriebsmittelspur wurde durch Bindemittel abgebunden und mit Warnschildern abgesichert. Zwischen 15:11 Uhr und 16:10 Uhr wurde in der Neustraße eine Ölspur durch eine Fachfirma beseitigt. Auch diese Betriebsmittelspur wurde durch Warnschilder abgesichert. Rückfragen bitte an: ...

