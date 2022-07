FW-EN: Auslaufende Betriebsmittel

Ennepetal (ots) - Am 06.07.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:10 Uhr in den Ortsteil Büttenberg alarmiert.Ein Notfallpatient war in seiner Wohnung gestürzt und konnte die Wohnungstüre nicht mehr selbstständig öffnen. Die Wohnungstüre wurde durch die Feuerwehr geöffnet,und der Notfallpatient durch den Rettungsdienst versorgt. Der Einsatz endete für die 7 Einsatzkräfte um 09:45 Uhr. Um 17:17 Uhr wurde die ...

mehr