Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wohnungsbrand, Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am 24.06.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:07 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Voerder Straße alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet und die fünf Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Zum Glück waren alle unverletzt. Es waren die hauptamtlichen Kräfte und die Löschgruppe Voerde mit 17 Einsatzkräfte vor Ort. Der Löschzug eins war alarmiert, musste aber nicht ausrücken. Der Einsatz endete um 19:55 Uhr. Um 20:17 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandmeldealarm in Voerde alarmiert. Da die Anlage versehentlich durch spielende Kinder ausgelöst wurde, mussten die Einsatzkräfte nicht tätig werden. Es waren die hauptamtlichen Kräfte und die Löschgruppe Voerde vor Ort. Der Einsatz endete um 20:32 Uhr.

