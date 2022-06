Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: VU, Öl auf Gewässer, First Responder

Ennepetal (ots)

Am 24.06.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:02 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Hagener Straße alarmiert. Ein Kind wurde durch einen PKW angefahren. Das Kind wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt. Zwei betroffene Personen wurden betreut. Die Hubschrauber Landung wurde durch ein Tanklöschfahrzeug abgesichert. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, ein Kommandowagen und acht Einsatzkräfte vor Ort. Der Löschzug eins stellte den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 16:20 Uhr. Um 16:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Hasper Bach alarmiert. Auf dem Bach und auf einem Teich befanden sich Ölschlieren. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Es wurde eine Ölsperre gesetzt und Ölbindewürfel ausgelegt. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Gerätewagen Technik und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 17:28 Uhr. Um 16:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem First Responder Einsatz in die Kölner Straße alarmiert. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte des Löschzug eins vor Ort. Der Einsatz endete um 16:37 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell