Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 18.06.22 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 15:46 Uhr musste ein verlassenes Lagerfeuer am Bolzplatz an der Vilvoorder Straße abgelöscht werden. Die 5 Einsatzkräfte der Hauptwache beendeten den Einsatz um 16:13 Uhr. Eine Fehler bei der Revision einer Brandmeldeanlage eines Betriebes im Bereich Oelkinghausen löste um 17:18 Uhr einen Alarm aus. Hier musste die Feuerwehr nicht tätig werden und beendete den Einsatz um 17:47 Uhr. Um 19:41 Uhr wurde an der Kahlenbecker Straße ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und der mitgeführte Hund wurde Angehörigen übergeben. Hier war um 20:20 Uhr der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell