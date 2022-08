Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Postfiliale in der Kjeirstraße, Polizei sucht Zeugen

Westerland/Sylt (ots)

Am frühen Sonntagabend (21.08.2022) kam es zwischen 18.00 und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Filiale der Deutschen Post in der Kjeirstraße in Westerland. Die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor an der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich dadurch Zugang in die Geschäftsräume. Dort öffneten sie über einen längeren Zeitraum mehrere hundert Paketsendungen. Die Kriminalpolizei auf Sylt hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen. Auf einem Überwachungsvideo ist einer der Einbrecher zu erkennen. Dieser lässt sich wie folgt beschreiben: männlich, schlank, bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Vorderseite, helles Cap, dunkle Hose. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter Taschen, Beutel oder Rucksäcke nutzten, um das aus den Paketen entnommene Stehlgut zu transportieren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Schadenssumme noch nicht beziffert werden. Wer hat zur o.g. Tatzeit, bzw. davor oder danach Personen in Westerland beobachtet, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

