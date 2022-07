Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Straße Am Markt wurde der weiße BMW X1 einer 43-jährigen Castrop-Rauxelerin durch einen unbekannten Fahrzeugführer im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfall hat sich zwischen dem 29.06.2022, 20 Uhr, und dem 30.06.2022, 13:00 Uhr, ereignet.

Am 28.08.2022 gegen 12 Uhr parkte eine 41-jährige Castrop-Rauxelerin ihren blauen Ford Puma am Fahrbahnrand der Damaschkestraße. Als sie gestern Morgen gegen 9 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, entdeckte sie frische Kratzer im vorderen rechten Bereich. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Waltrop

Gestern, zwischen 5 Uhr und 14:15 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße der Fiat Punto eines 43-Jährigen aus Dortmund beschädigt. Der Pkw weist Beschädigungen am linken Außenspiegel, am Kotflügel und an der Fahrertür auf. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Gestern, gegen 15:30 Uhr, wollte ein Pkw mit holländischem Kennzeichen von der Grundstücksausfahrt einer Werkstatt auf die Dieselstraße abbiegen. Dabei touchierte er einen blauen Dacia Duster, der am Fahrbahnrand geparkt war. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Mann war ca. 40-45 Jahre alt, ca. 1,70m groß, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Gladbeck

Auf der Hügelstraße wurde gestern, zwischen 13:30 Uhr und 15 Uhr, ein schwarzer Audi A6 bewschädigt. Der Pkw weist Kratzer im hinteren linken Bereich auf. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Haltern am See

Auf einem Hotelparkplatz an der Lippramsdorfer Straße wurde zwischen gestern Abend, 18:30 Uhr, und heute Morgen, 7:30 Uhr, ein silberner Skoda Oktavia im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick

Auf der Johannesstraße wurde eine schwarze Mercedes E-Klasse beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen gestern Abend, 18 Uhr, und heute Morgen, 11 Uhr. Der Pkw war zu dieser Zeit in einer gekennzeichneten Parklücke geparkt. Die Fahrerseite weist Lackschäden und Dellen auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4500 Euro. Es liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Bottrop

Ein 68-jähriger Bottroper parkte seinen schwarzen Mitsubishi Outlander gestern Mittag gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Im Wenkendiek. Als er heute gegen 9:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Kratzspuren im Bereich des hinteren linken Radkastens fest. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder deren Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell